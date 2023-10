Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé sur le fil sur la pelouse du Stade Brestois. Au-delà du résultat et du contenu du match, ce qui fait débat depuis, c’est le comportement de Kylian Mbappé, qui s’est montré, en réponse, chambreur face au public de Francis Le Blé.

Dans les derniers instants de la rencontre opposant le PSG et le Stade Brestois, les hommes de Luis Enrique se voient accordé un penalty, revu à la VAR, puis transformé par Kylian Mbappé, qui permet aux siens de l’emporter sur le score de 3 buts à 2. Dans la foulée, la réaction et la célébration du numéro 7 parisien a fait couler beaucoup d’encre. Entre la réaction des joueurs d’Eric Roy et les chants insultants des supporters bretons, le capitaine de L’Equipe de France s’est montré agacé et a attisé les foudres de plusieurs observateurs et commentateurs du football de l’hexagone. Cependant, le troisième au classement du Ballon d’Or 2022/2023, a tout de même pu trouver des voix le défendant : « Entre les joueurs qui piétinent le point de penalty, l’attroupement, les joueurs qui ont des mots déplacés envers Mbappé, la poussette dans le visage de Jonas Martin et le contexte avec le public qui siffle beaucoup, il met son penalty et après il répond. Mais à ce que je sache, c’est une réaction humaine d’un joueur de football« , a déclaré Jérôme Rothen, sur les ondes d’RMC dans son émission Rothen s’enflamme.

Au sortir de la rencontre, Kylian Mbappé s’est fendu d’une réponse sur Twitter à notre confrère Bertrand Latour qui soulignait : « Un capitaine de L’Equipe de France ne devrait pas faire ça« . Ce à quoi a répondu l’attaquant du PSG : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau….« . Une remarque à laquelle Jérôme Rothen a également répondu : « Arrêtez avec les débats : ‘Il est capitaine de l’équipe de France, il n’a pas à réagir comme ça’. Peu importe. On a été sur un terrain et par moments, tu peux dégoupiller. Et encore, je trouve qu’il a bien dégoupillé. Parce qu’il aurait pu insulter. Là, il a juste montré le score 3-2, son doublé, en disant au public de continuer à parler, chanter et siffler. Est-ce que c’est grave ?« .