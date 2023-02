Hier soir, le PSG s’est imposé contre Marseille en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont réalisé leur meilleur match de l’année 2023 (0-3). Certains ont lié cette belle performance à l’absence de Neymar. Jérôme Rothen a tenu à démonter cet argument.

Blessé contre Lille, Neymar souffre de la cheville. Le numéro 10 du PSG a manqué le Classico de ce week-end. Il est toujours incertain pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 8 mars prochain. Mais il veut tout faire pour revenir pour cette rencontre importante dans la saison du PSG. Son absence hier soir lors du succès parisien a fait parler. Certains ont lié cette très belle performance à l’absence de Neymar. Jérôme Rothen a tenu à prendre la défense du Brésilien (31 ans).

« Neymar a un rôle très important au PSG »

« Neymar utilisé comme un joker de luxe lors de son retour ? Bien sûr que non, bien sûr que non ce n’est pas la question de se passer de Neymar ou d’un autre joueur. Neymar fait partie de l’effectif du PSG aujourd’hui avec un rôle très important parce que c’est l’une des têtes d’affiche. Il faut faire en sorte que Neymar soit bien dans sa tête et bien dans son corps pour qu’il donne le maximum sur le terrain. Et il l’a déjà fait. Cela a été irrégulier, cela a été inconstant, cela a été insuffisant depuis maintenant six ans qu’il est au Paris Saint-Germain« , lance l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

« Neymar est un joueur incroyable, exceptionnel »

Jérôme Rothen explique aussi en attendre plus du numéro 10 du PSG, tout en soulignant son énorme talent. « Parfois il se fout de la gueule du monde avec ses réseaux sociaux et dans l’investissement qu’il met au club. Parce que je pense qu’il a un devoir et des obligations avec le contrat qu’il a au Paris Saint-Germain, il doit s’investir beaucoup plus qu’il ne le fait dans l’image du club. Et ça, malheureusement, on ne le recadre pas assez. Donc il se permet de faire des choses qu’il ne faisait pas quand il était à Barcelone. À côté de cela, il ne faut pas oublier que Neymar est un joueur incroyable, exceptionnel et capable de gestes sur le terrain et capable de faire des matchs hors-normes. Un peu à l’instar de ce qu’a fait Lionel Messi sur ses passes de buts et globalement sur son match de dimanche qui est l’un de ses meilleurs au PSG. C’est aussi un peu ce que fait très souvent Kylian Mbappé car ce sont des joueurs hors-normes.«