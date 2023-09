Le PSG a offert une copie très intéressante face à l’OL ce dimanche (1-4, 4ème journée de Ligue 1). De quoi déclencher des louanges de toute part.

Après deux matches nuls pour démarrer l’exercice version 2023-2024, le PSG de Luis Enrique reste sur deux victoires convaincantes, d’abord contre le RC Lens (3-1), puis à Lyon donc (1-4). Mais au-delà du résultat brut, ce qui est intéressant à relever est l’attitude affichée par les Rouge et Bleu. Une attitude conquérante aperçue avec bien trop de parcimonie au cours de l’année précédente.

Un visage emballant

Un nouveau visage qui plaît énormément à Jérôme Rothen. Sur les ondes de RMC, le consultant, et ancien joueur parisien, se dit ainsi enthousiasmé de ce qu’il voit depuis plusieurs rencontres. « Moi j’ai été séduit hier (dimanche, NDLR). Mais comme je l’ai été le match d’avant et même lorsqu’ils ont fait leurs deux matches nuls, révèle-t-il. Je suis séduit par le projet qui a changé. Séduit par le virage pris. Et cela se confirme : l’état d’esprit, le côté collectif de cette équipe du PSG aujourd’hui, c’est ce qui prime. Bien évidemment qu’il y a des joueurs qui se mettent en avant, comme dans toutes les équipes. Je trouve qu’il y a une vraie base solide collectivement avec un chef d’orchestre qui s’appelle Luis Enrique, un banc de touche cohérent contrairement aux autres années. Ça fait plaisir. Ils ne gagneront pas tous les matches mais il y a de la combativité, de l’entraide, des joueurs heureux avec des sourires. Cela change beaucoup de choses. »