Jeunes : Le centre de formation du PSG excelle

En 2025, tout roule pour le PSG. Si l’équipe première rafle tout et ne cesse de briller en France, en Europe et dans le monde, le centre de la formation du club de la capitale se fait lui aussi remarquer, à l’échelle nationale.

Pour la troisième année consécutive, le Stade Rennais est élu meilleur centre de formation de France. La FFF a publié le classement et les critères : Professionnalisation, temps de jeu en équipe première, sélections nationales, scolarité et représentation européenne. En fonction de ceux-ci, un nombre d’étoiles est attribués aux clubs. Ainsi, le club breton domine le classement avec 4,6 étoiles, juste devant … le PSG ! Le club de la capitale devance l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.

Classement des centres de formation de France 2025 (FFF).