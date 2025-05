Jeunes : Le PSG laissera libres 10 joueurs de son centre de formation à la fin de la saison

Comme chaque saison, les clubs de Ligue 1 publient une liste de joueurs de leur centre de formation qui seront laissés libres. S’ils ne s’engageront donc pas avec leur club formateur, ces joueurs auront ainsi l’occasion de rebondir ailleurs.

Intégrer un centre de formation n’est pas gage de réussite dans le football, et la publication des listes des joueurs libérés en fin de saison l’illustre parfaitement. En effet, chaque fin d’exercice, les clubs de Ligue 1 publient une liste de joueurs qui ne poursuivront pas dans leurs rangs et qui seront donc laissés libres afin de pouvoir rebondir sous d’autres cieux. Le Paris Saint-Germain a publié sa liste ce vendredi 23 mai, relayée par Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe. Cette liste parisienne est composée de 10 noms, dont deux un peu plus connus que les autres : le gardien de but Louis Mouquet et le défenseur Vimoj Muntu Wa Mungu. Les deux étant sous contrat professionnel, mais ne poursuivront donc pas avec leur club formateur.

La liste complète des joueurs du centre de formation du PSG laissés libres à la fin de 2024 / 2025