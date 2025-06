Jeunes – Mathieu Le Scornet confirme son arrivée au PSG

Prochainement nommé comme nouveau directeur technique du centre de formation du PSG, Mathieu Le Scornet a confirmé son arrivée chez les Rouge & Bleu.

Avec le départ de Cyrille Carrière cet hiver, le PSG était à la recherche d’un nouveau directeur technique pour son centre de formation. Et après quelques mois de recherche, le board parisien a jeté son dévolu sur Mathieu Le Scornet, qui était au RC Strasbourg depuis 2021.

Si le club parisien n’a pas encore officialisé sa venue, le principal concerné a confirmé son arrivée prochaine chez les Rouge & Bleu, dans un entretien à la Chronique Républicaine : « J’ai passé des entretiens avec le PSG : un premier de présentation, un deuxième sur la connaissance du poste et comment répondre aux différentes missions confiées, et un troisième de finalisation avec la projection dans le poste (…) Dans l’organigramme général sportif, il y a le président, le directeur sportif côté professionnel, Luis Campos, et ensuite il y a un directeur sportif de l’académie, Yohan Cabaye. En dessous de lui, il aura deux relais : un administratif et un technique. Ce relais technique ce sera moi », explique-t-il.

Le technicien de 42 ans a également exprimé sa fierté de rejoindre un club de l’envergure du PSG : « Intégrer un club aussi prestigieux que le PSG, c’est d’abord plus de la fierté. Quand je lis un peu plus en globalité le projet, je me dis que je suis dans un des top 5 clubs européens à trois heures de la maison. Je vais pouvoir pleinement exprimer mes qualités et mes compétences pour servir le club au niveau de la promotion des jeunes joueurs, de l’expression de l’équipe qu’elle soit U17, U19 ou espoirs », a-t-il déclaré avant de revenir sur son départ facilité par le RC Strasbourg : « J’étais à la recherche d’un nouveau projet. Les discussions avec Strasbourg avaient été claires depuis le départ, comme quoi je faisais un an (avec le groupe Elite de Strasbourg) et après j’étais à nouveau sur le marché. Avec mon président, Marc Keller, tout était clair à l’avance. »