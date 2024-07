JO 2024 : Cinq parisiennes avec l’Equipe de France

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et les listes des sports collectifs sont désormais officielles. Pour l’Equipe de France Féminine dirigée par Hervé Renard, c’est pas moins de cinq joueuses du PSG qui y figurent.

Si elles sont toutes habituées aux grandes joutes internationales avec l’Equipe de France et à porter le maillot Bleu, les cinq joueuses du PSG prendront part au tournoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, ce lundi 8 juillet, la liste d’Hervé Renard a été rendue officielle et Elisa De Almeida, Griedge Mbock, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto devraient être de la partie.

𝗟𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗝𝗢 ! 🇫🇷

Le groupe d’@Herve_Renard_HR est désormais complet pour les Jeux Olympiques de @Paris2024 👊



RDV le 25 juillet pour notre premier match 🔜#BleuCollectif pic.twitter.com/cZUbgOyd7K — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 8, 2024 X : @equipedefranceF

Le calendrier de l’Equipe de France (Groupe A)

Jeudi 25 juillet 2024 à 21h00 : France – Colombie (Groupama Stadium, Décines-Charpieu – 1ère journée)

Dimanche 28 juillet 2024 à 21h00 : France – Canada (Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne – 2e journée)

Mercredi 31 juillet 2024 à 21h00 : Nouvelle-Zélande – France (Groupama Stadium, Décines-Charpieu – 3e journée)