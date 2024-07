Les Jeux Olympiques de Paris ont débuté ce mercredi. Deux joueurs du PSG sont concernés, Achraf Hakimi et Arnau Tenas. Les deux jouaient ce mercredi. Les fortunes ont été diverses pour les Parisiens.

Si Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery n’ont pas été autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Paris par le PSG, les deux joueurs ayant été convoqués par Didier Deschamps pour participer à l’Euro, deux joueurs vont tout de même représenter les Rouge & Bleu lors de la compétition, Achraf Hakimi, avec le Maroc, et Arnau Tenas, avec l’Espagne. Les deux Parisiens étaient sur le terrain ce mercredi après-midi. Le latéral droit a débuté dans son couloir droit, portant même le brassard de capitaine, alors que le portier gardait les buts de la Roja.

Un fin de match confuse

Les Marocains affrontaient l’Argentine dans un choc de prétendants au titre. Et dans cette rencontre, ce sont les Marocains qui vont réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Soufiane Rahimi, qui propulse le ballon dans le but après un très bon centre venu de la droite de Bilal El-Khannouss (1-0, 45e+2). Les Marocains qui feront la différence quelques minutes seulement après le retour des vestiaires, grâce à un penalty du même Rahimi (2-0, 51e). Malgré ce coup dur, les Argentins ne vont pas abdiquer et réussir à réduire le score par l’intermédiaire de Giuliano Simeone qui s’est bien jeté sur un centre à ras de terre de Julio Soler (2-1, 68e). Les Argentins sont relancés et vont se procurer plusieurs occasions, mais vont tomber sur un très bon Munir dans les buts marocains. La fin du match va être complètement folle. L’arbitre accorde 15 minutes de temps additionnel. Les Argentins vont réussir à égaliser à la 90e+16 après une action complètement folle. Après un premier tir de Thiago Almada repoussé par Munir, l’Argentine va voir les frappes d‘Otamendi et Amione être renvoyées par la barre. Cristian Medina, récupère finalement le ballon, et égalise de près avec une tête à bout portant (2-2, 90e+16). Mais alors que l’on croyait que l’arbitre avait sifflé la fin du match, l’homme en noir a plutôt envoyé tous les joueurs au vestiaire à cause de l’agitation qui montait dans les tribunes. Presque deux heures après la fin de la rencontre, le match a repris pour deux minutes. Le but argentin a été annulé pour un hors-jeu. Le Maroc s’impose finalement dans une fin de match complètement lunaire (2-1).

A voir aussi : Mercato – Achraf Hakimi proche d’une prolongation de contrat ?

Arnau Tenas titulaire au Parc des Princes

De son côté, l’Espagne affrontait l’Ouzbékistan au Parc des Princes. Dans un match dans lequel elle n’a pas brillé et face à une belle équipe ouzbèque, la sélection espagnole a dû attendre la demi-heure de jeu pour faire trembler les filets. Sur un coup franc côté gauche frappé par Sergio Gomez, Abel Ruiz déviait de la tête au second poteau pour Marc Pubill, plus vif que Yuldoshev pour marquer de près (0-1, 29e). Juste avant la pause, l’Ouzbékistan va obtenir un penalty, après que l’arbitre de la rencontre a eu recours à la VAR, pour un ceinturage dans la surface espagnole. Un penalty transformé par Shomurodov, qui trompa Arnau Tenas, le gardien du PSG (1-1, 45e+2). En seconde période, les Espagnols vont obtenir un penalty, mais la frappe trop axiale de Sergio Gomez a été repoussée par le gardien ouzbèque. Mais le joueur réussira à tromper la vigilance du portier trois minutes plus tard en reprenant un centre en retrait de Miranda pour donner l’avantage à l’Espagne (2-1, 62e). Dans un match poussif, les Espagnols s’imposent pour leur entrée en lice dans la compétition.