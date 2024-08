JO 2024 : Le Paris Saint-Germain fier de ses athlètes !

Alors que les JO de Paris 2024 prennent fin, l’heure du bilan pour les athlètes du PSG est venue. Le club de la capitale a été bien représenté au départ de ces Jeux, et aussi sur les podiums.

Après deux semaines de compétition, le Paris Saint-Germain, sur son site officiel, félicite ses 26 athlètes engagés à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces derniers, représentants 10 nationalités différentes ont rapporté un total de 16 médailles. Que ce soit en Football masculin, Football féminin ou judo, le PSG a mis le pied sur le podium.

Le tableau des médailles des athlètes du PSG

Judo

Lasha Bekauri (GEO) : Médaille d’Or (-90kg)

Amandine Burchard (FRA) : Médaille de Bronze (-52kg) / Médaille d’Or (par équipe)

Romane Dicko (FRA) : Médaille de Bronze (+78kg) / Médaille d’Or (par équipe)

Alpha Djalo (FRA) : Médaille d’Or (par équipe)

Marie-Eve Gahié (FRA) : Médaille d’Or (par équipe)

Tato Grigalashvili (GEO) : Médaille d’Argent (-81kg)

Walide Khyar (FRA) : Médaille d’Or (par équipe)

Luka Mkheidze (FRA) : Médaille d’Argent (-62kg) / Médaille d’Or (par équipe)

Teddy Riner (FRA) : Médaille d’Or (+100kg) / Médaille d’Or (par équipe)

Football masculin

Achraf Hakimi (MAR) : Médaille de Bronze

Arnau Tenas (ESP) : Médaille d’Or

Football féminin

Korbin Albert (USA) : Médaille de d’Or

Les mots de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG

« Au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à nos formidables athlètes pour leurs remarquables performances aux Jeux olympiques de Paris 2024. Nous sommes immensément fiers de la façon dont ils ont défendu les valeurs d’excellence, de persévérance et d’esprit d’équipe qui définissent notre institution. Nous remercions également tous ceux qui soutiennent nos athlètes au quotidien – leurs entraîneurs, leurs équipes, leurs familles et leurs amis. Le Paris Saint-Germain a eu l’honneur de soutenir les Jeux Olympiques au cours des quinze derniers jours, en ouvrant ses installations et en mettant son personnel à la disposition de la ville et du monde entier. Félicitations au CIO et au comité d’organisation de Paris 2024 pour avoir organisé un événement incroyable – un événement que la ville de Paris chérira toujours« .