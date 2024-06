JO : Deux joueurs du PSG dans la pré-liste de Thierry Henry

A l’approche de l’été et des Jeux Olympiques, l’Equipe de France a dévoilé sa liste pour le tournoi qui se déroulera du 24 juillet au 9 août prochain. Un véritable casse-tête pour le sélectionneur Thierry Henry qui a communiqué une pré-liste de 25 joueurs, avant de rendre cela définitif le 3 juillet.

La liste pour les Jeux Olympiques 2024 de l’Equipe de France était on ne peut plus attendue et cette dernière a été communiquée ce lundi 3 juin par le sélectionneur Thierry Henry. Entre les refus des clubs de libérer leurs joueurs, les trois de plus de 23 ans à choisir et les choix à faire, le champion du monde 1998 a réservé quelques surprises, avec notamment les présences d’Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta. Les absences de Rayan Cherki et Elye Wahi sont également à souligner. Si les dernières informations affirmaient que les joueurs du PSG ne seraient pas libérés, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery figurent tout de même à ce stade dans la pré-liste de l’Equipe de France. Cependant, le groupe qui disputera les Jeux Olympiques 2024 de Paris sera communiqué officiellement le 3 juillet au CIO et celui-ci sera définitif. En conférence de presse, Thierry Henry s’est exprimé sur les refus auxquels il fait face, mais aussi sur une présence de Kylian Mbappé le 3 juillet prochain : « Non on ne tire pas un trait sur l’histoire, on ne sait pas ce qu’il va se passer. Il fallait donner une liste pour que les gens puissent se préparer. Il n’y a pas de discussion, tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. La dernière fois que j’ai pris autant de rejets c’est au collège« .

🇫🇷 Bradley Barcola et Warren Zaire-Emery sont dans les pré-liste des Bleuets pour les Jeux Olympiques.



La liste définitive sera communiquée avant le 3 juillet 🗓️ pic.twitter.com/9Wj8K7mS6W — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 3, 2024 X : @CanalSupporters

La pré-liste de l’Equipe de France pour les JO 2024

Gardiens : Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Strasbourg)

Défenseurs : Bafodé Diakité (Lille), Maxime Estève (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Fribourg), Adrien Truffert (Rennes), Lenny Yoro (Lille)

Milieux : Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Manu Koné (Mönchengladbach), Khephren Thuram (Nice), Enzo Millot (Stuttgart), Lesley Ugochokwu (Chelsea), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Michael Olise (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Bradley Barcola (PSG), Alexandre Lacazette (OL), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Munich)