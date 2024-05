JO : La date de la pré-liste des Bleuets connue

A l’approche des Jeux Olympiques de Paris, le sélectionneur de l’équipe de France U23 Thierry Henry dévoilera sa pré-liste ce lundi lors d’une conférence de presse.

L’attente était longue, le dénouement est proche. Ce lundi 3 juin, à 11h au siège de la FFF, Thierry Henry dévoilera une pré-liste de joueurs qui participeront au tournoi olympique de football, qui se tiendra du 24 juillet au 9 août. Dans sa liste finale, l’entraîneur français pourra sélectionner 18 joueurs et 4 réservistes, dont 3 joueurs au maximum dépassant 23 ans (nés avant 2001). Pour préparer cette compétition internationale, les Bleuets rallieront Clairefontaine dès le 16 juin, avant de se mesurer au Paraguay, à la République Dominicaine et au Japon. Toutes ces rencontres de préparation se dérouleront à Toulon. Pour rappel, la France fait partie de la poule A, et affrontera la Colombie, la Guinée et les Etats-Unis. C’est d’ailleurs face à ces derniers que les hommes de Thierry Henry entreront en lice dans leur tournoi le 24 juillet au stade Vélodrome.

Des parisiens dans la liste ?

Si certains clubs ont décidés de laisser leurs joueurs participer à cette compétition, il n’en serait rien du côté PSG. Selon les informations du Parisien, le club de la capitale a décidé de ne libérer aucun joueur pour les JO de Paris. Il s’agirait d’une « une position officieuse, pas encore officielle. » Warren Zaire-Emery et Bradley Barcola ne devraient donc pas être inclus dans cette pré-liste, eux qui vont déjà disputer l’Euro cet été. Cette décision de Paris aura aussi un impact sur Achraf Hakimi, un temps pressenti pour disputer la compétition avec la sélection marocaine . Concernant Kylian Mbappé, il ne sera plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain, ça sera donc à son futur club de décider.