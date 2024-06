JO : Un joueur du PSG convoqué avec la sélection espagnole

La sélection espagnole a publié via ses réseaux sociaux la liste des 22 joueurs convoqués avec la Roja pour les Jeux Olympiques, Arnau Tenas, portier du PSG, y figure.

Auteur de quelques apparitions prometteuses cette saison sous le maillot du PSG, Arnau Tenas a été retenu dans la liste de l’Espagne par Santiago Dernia, sélectionneur olympique, pour participer aux Jeux de Paris 2024. Le troisième portier du PSG a donc reçu le feu vert de la direction Rouge & Bleu pour participer au tournoi. Certains de ses coéquipiers n’ont pas eu cette chance. En effet, Paris avait fait savoir à la FFF que Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ne seraient pas libérés pour les JO, jouant déjà l’Euro. La compétition se déroulera du 24 juillet au 9 août. La Roja est dans le groupe C en compagnie de l’Ouzbékistan, l’Egypte et la République dominicaine.

La liste de l’Espagne pour les JO 2024

Gardiens : Alejandro Iturbe (Atlético Madrid) – Arnau Tenas (Paris Saint-Germain) – Joan Garcia (Espanyol Barcelone)

Défenseurs : Pau Cubarsi (FC Barcelone) – Eric Garcia (FC Barcelone) – Miguel Gutierrez (Real Madrid), Juanlu Sánchez (Séville FC) – Cristhian Mosquera (Valence) – Juan Miranda (Betis Séville) – Marc Pubill (Almeria) – Jon Pacheco (Real Sociedad)

Milieux : Pablo Barrios (Atlético Madrid) – Fermín López (FC Barcelone) – Álex Baena (Villarreal) – Beñat Turrientes (Real Sociedad) – Aimar Oroz (Osasuna) – Adrián Bernabé (Parme)

Attaquants : Samu Omorodion (Atlético Madrid) – Sergio Gómez (Manchester City) – Sergio Camello (Rayo Vallecano) – Abel Ruiz (Braga) – Diego López (Valence)