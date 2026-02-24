Joan Laporta assure que le PSG a proposé 250 millions d’euros pour Yamal

Lamine Yamal brille avec le FC Barcelone. Lancé chez les pros très jeune, il a attisé les convoitises rapidement. Joan Laporta a expliqué avoir refusé 250 millions d’euros du PSG pour son prodige.

S’il n’a que 18 ans, Lamine Yamal est l’un des meilleurs joueurs du monde. Titulaire indiscutable au FC Barcelone et en sélection espagnole, le milieu offensif attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Mais le club blaugrana ne compte pas s’en séparer et compte bien le conserver durant toute sa carrière, et ce même si des clubs s’approchent et font des offres titanesques.

« Certaines personnes pensaient que nous étions fous »

L’été dernier, des rumeurs faisaient écho d’un intérêt du PSG pour Lamine Yamal. Le club de la capitale aurait voulu faire de l’international espagnol sa nouvelle tête d’affiche et aurait été prêt à offrir 250 millions d’euros au FC Barcelone pour s’attacher les services du prodige. Une offre qui avait été démentie du côté du PSG. Du côté du club catalan, on continue d’affirmer que cette offre a bien existé, comme l’a expliqué Joan Laporta, le président du FC Barcelone, dans une interview accordée à Jijantes. « Lorsque le PSG nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait encore 17 ans. Certaines personnes pensaient que nous étions fous. »