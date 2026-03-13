Joan Laporta ne s’est toujours pas remis du départ de Dro au PSG

Lors du mercato hivernal, le PSG s’est offert les services de Dro Fernandez. Du côté du FC Barcelone, on ne s’est toujours pas remis du départ de sa pépite (18 ans).

Lors du mercato hivernal, le PSG n’a pas beaucoup bougé. Il s’est un seul renfort, Dro Fernandez. Au départ, il comptait lever la clause libératoire du jeune milieu de terrain (18 ans) qui s’élevait à six millions d’euros. Mais pour ne pas froisser ses relations avec le FC Barcelone, qui s’étaient détériorées lors du dossier Neymar, durant lequel le PSG avait levé la clause libératoire (222 millions d’euros) de l’international brésilien, le club de la capitale a décidé de négocier un transfert de Dro Fernandez. Il dépensera finalement 8 millions d’euros pour s’offrir ses services. Le départ de la pépite ne passe toujours pas. Joan Laporta, le président du Barça, a une nouvelle fois pesté sur ce dossier.

« Heureusement, nous entretenons de bonnes relations avec le PSG et son président, que je remercie »

« Le départ de Dro, c’est une trahison de la part de son agent. C’était une honte et un coup de poignard dans le dos. Avec Jorge Mendes, nous avons gardé Lamine Yamal et cela ne nous est pas arrivé avec « Lo Pelat » (Ivan De la Peña, NDLR) , à cause de lui Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait eu Dro, cela ne se serait pas produit. « Lo Pelat » était un personnage à part, de par son passé au Barça, mais il nous a montré son hypocrisie, lance le président du Barça pour Jijantes. Nous avons fait une exception et il a commis un acte odieux. Il nous a menti effrontément. Heureusement, nous entretenons de bonnes relations avec le PSG et son président, que je remercie. La clause libératoire n’a pas été activée. J’avais de la peine pour Hansi. Il a été contrarié car il lui a donné des opportunités en équipe première, au détriment de joueurs qui le méritaient davantage. »





