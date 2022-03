Ces dernières heures, une rumeur autour de l’avenir de Kylian Mbappé a surpris. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, l’attaquant est annoncé proche du Real Madrid. Mais selon l’Equipe, l’international français serait dans le viseur du FC Barcelone. Toujours selon le quotidien sportif, le joueur n’aurait pas fermé à la porte à cette piste. Une information que confirme le spécialiste du mercato, Santi Aouna. Mais du côté de l’Espagne, on dément cette rumeur. Ce vendredi soir, Joan Laporta – le président blaugrana – est sorti du silence et a évoqué ce dossier.

« Tout le monde est libre de lancer des messages, de proclamer des choses, et on sait que cela fait partie du monde du football, les grands clubs s’intéressent aux grands joueurs. Mais moi, je ne vais pas entrer là-dedans, pour parler des joueurs car si je le fais, la seule chose que je peux faire, c’est nuire aux intérêts de notre club, assure le président du FC Barcelone dans une interview accordée au Mundo Deportivo. Si nous parlons d’un joueur et que nous avions l’intention de le signer, nous augmenterions le prix. Ni avec ce joueur ni avec d’autres, je ne veux commenter des problèmes car cela nuirait aux intérêts du club. […]Je pense que cela fait partie du show business du football, je n’ai rien à dire là-dessus.«