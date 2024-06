Joane Gadou : « Nous avons un esprit revanchard »

Les U19 du PSG affronteront Auxerre à l’occasion de la finale du Championnat National. L’occasion pour le défenseur central Joane Gadou de s’exprimer sur ce match à enjeu.

La saison dernière, le PSG s’était déjà retrouvé dans cette posture de finaliste face au FC Nantes. Les Canaris l’avaient emporté sur le score de 2 buts à 1. C’était la première fois depuis 2016 que les titis parisiens atteignaient ce stade de la compétition. Un an plus tard, les hommes de Zoumana Camara sont une fois de plus en finale du Championnat National U19, après leur victoire 2-0 contre l’Olympique de Marseille. Le dimanche 16 juin, Paris devra cette fois-ci prendre le dessus sur Auxerre afin de remporter le graal. Le défenseur central de 17 ans Joane Gadou, s’est exprimé sur le sujet auprès du PSG :

Joane, il ne reste plus qu’un match, la finale du Championnat National U19 ! Comment vous sentez-vous à une semaine de la rencontre ?

« Cette semaine est plutôt soft, le coach a dit qu’on allait couper ce week-end afin qu’on puisse se reposer et commencer à se concentrer sur les échéances à venir. Nous allons travailler la semaine prochaine pour se présenter dans les meilleures conditions pour cette finale. »

Dans quel était d’esprit le groupe se trouve-t-il ?

« Le groupe est très concentré. L’année dernière nous avons perdu en finale contre Nantes, nous avons donc un esprit revanchard. Nous sommes prêts et nous allons tout donner sur le terrain. »

Cette défaite est-elle toujours dans vos têtes ?

« Oui elle reste forcément dans nos têtes, mais nous savons que c’est une autre génération et une autre équipe. Et nous allons jouer contre Auxerre, pas contre Nantes. Nous allons devoir mettre les mêmes ingrédients et faire encore mieux que l’année dernière pour remporter cette finale. »

L’expérience de l’an dernier peut-elle servir ?

« Évidemment, je pense que les erreurs qu’on a pu faire vont nous servir pour cette année et pour pouvoir gagner ce match. »

Comment sens-tu le groupe ?

« Très motivé, très concentré et impatient de pouvoir jouer cette finale. Nous avons travaillé tout au long de la saison pour atteindre cet objectif, nous sommes prêts et nous avons hâte. »

N’est-ce pas également l’occasion pour certains de finir ce cycle de la plus belle des manières ?

« Exactement, c’est la fin d’un cycle pour la génération 2006. Je pense que le finir sur une bonne note serait le plus beau des cadeaux ! »