À la recherche d’un nouvel attaquant pour étoffer son secteur offensif, le PSG voit le nom de Joao Felix revenir avec insistance ces derniers jours.

Après une saison 2022-2023 éprouvante, le PSG a décidé de lancer une nouvelle ère avec la nomination de Luis Enrique. Mais pour répondre à tous les objectifs de la saison à venir, le club parisien devra grandement se renforcer en attaque. Depuis quelques semaines, les noms de Harry Kane, Randal Kolo Muani et Bernardo Silva sont régulièrement associés aux Rouge & Bleu. Mais ces derniers jours, un autre nom est revenu : Joao Felix. Après un prêt de six mois à Chelsea, le Portugais de 23 ans fait son retour à l’Atlético de Madrid, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. Mais les Colchoneros ne comptent plus sur l’ancien du Benfica. Pour preuve, son numéro 7 a été réattribué à son coéquipier Antoine Grizemann.

L’Atlético attendrait 100M€ pour laisser partir Joao Felix

De quoi envisager un avenir loin de Madrid pour le natif de Viseu (Portugal). Et selon les informations du quotidien AS, Joao Felix voudrait poursuivre sa carrière au PSG. Alors qu’il était aussi ouvert à la possibilité de poursuivre sa carrière en Premier League, l’attaquant portugais se voit bien au PSG, qui l’apprécie aussi, selon le journal espagnol. Surtout que le champion de France en titre répond à plusieurs critères importants aux yeux du principal concerné : la possibilité de disputer la Ligue des champions et de gagner des titres, l’envie de jouer sous les ordres de Luis Enrique et enfin la présence de nombreux de ses compatriotes au sein du club (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches et Vitinha). Autre détail non négligeable à prendre en compte, Joao Felix est représenté par Jorge Mendes. Mais son arrivée pourrait toujours dépendre du dossier Neymar Jr, qui ne sera pas retenu par les dirigeants parisiens.

Il faudra aussi discuter avec l’Atlético de Madrid. Même si le club espagnol est ouvert à un départ de son joueur, il attendrait tout de même une somme de 100M€. Concurrent du PSG dans ce dossier, le FC Barcelone ne peut pas répondre aux exigences des Colchoneros en raison de leurs difficultés financières. De son côté, le PSG disposerait de la manne financière nécessaire pour s’attacher les services de l’attaquant portugais. « Luis Enrique apprécie João et l’équipe a besoin de stars après le départ de Messi. » Mais en attendant, Joao Felix devra encore se montrer patient en participant à la pré-saison avec l’Atlético, conclut AS.