L’officialisation du transfert de João Neves est proche. Le PSG et le SL Benfica ont signé les documents et le joueur a passé avec succès sa visite médicale.

Après plusieurs semaines d’attente, le PSG tient enfin sa deuxième recrue. En négociations avec le SL Benfica depuis de nombreux jours, la direction parisienne est parvenue à un accord pour un transfert de João Neves. Dans le sens inverse, Renato Sanches sera prêté avec option d’achat à son club formateur. Le milieu de 19 ans a pris la direction de Paris ce matin pour passer toutes les étapes nécessaires avant son officialisation.

Et comme le rapporte Fabrizio Romano, l’international portugais a passé avec succès sa visite médicale ce jeudi après-midi. Il s’apprête désormais à parapher son contrat, qui le liera aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2029. Concernant le PSG et le SL Benfica, ils ont signé les documents nécessaires à l’arrivée du milieu d’1m74 dans la capitale française. Pour rappel, il s’agit d’un transfert de 60M€ plus 10M€ de bonus. À cela s’ajoute aussi le prêt de Renato Sanches. Il ne manquera plus que l’officialisation des champions de France avant de voir la recrue estivale avec son nouveau maillot. João Neves sera donc opérationnel pour les matches amicaux du PSG et le début du championnat de ce mois d’août.