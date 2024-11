Joao Neves après Bayern / PSG : « On doit rester unis »

Le PSG s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich ce mardi soir et se complique la tâche pour la qualification en phase finale de la Ligue des champions. Après ce revers, Joao Neves explique que son équipe doit rester soudée.

Après une victoire, un nul et deux défaites, le PSG se devait de s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich ce mardi soir pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais les Parisiens se sont inclinés à l’Allianz Arena (1-0) et se compliquent la tâche pour poursuivre sa saison européenne au printemps 2025. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, Joao Neves est revenu sur ce revers et expliqué que son équipe devait rester soudée.

« On reste ensemble quoi qu’il arrive »

« On doit rester unis. Avec le carton rouge, bien sûr que c’est difficile. Mais c’est le foot. L’équipe va rester la même du début à la fin. Safonov ? Ce n’est pas sa faute, c’est celle de l’équipe. Comme lorsqu’un joueur marque, c’est toute l’équipe. On reste ensemble, quoi qu’il arrive, lance l’international portugais dans des propos relayés par RMC Sport. Les supporters sont déçus, comme nous. On se battra jusqu’à la fin. » Pour PSG TV, le milieu de terrain a reconnu un match difficile pour son équipe. « Je pense que c’était un match difficile, nous avons fait de notre mieux comme dans tous les matchs. Malheureusement, nous n’avons pas marqué, mais nous avons eu des occasions. Avec un joueur en moins, c’est plus difficile, mais je pense que l’équipe est restée soudée jusqu’à la fin et c’est le point positif. »