En ouverture de la première journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Le Havre après s’être fait peur. Les Parisiens débutent parfaitement leur défense du titre.

Presque trois mois après son dernier match officiel, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir en ouverture de la première journée. Sur la pelouse du Havre, les Parisiens ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Kang-in Lee après une très belle action collective (1-0, 2e). Après cette ouverture du score, les joueurs de Luis Enrique vont baisser de pied et voir les Havrais se procurer plusieurs actions avant d’égaliser par l’intermédiaire de Lloris (1-1, 48e). Les Havrais vont même marquer un deuxième but, mais le buteur s’étant aidé de la main, il a été refusé. Il a fallu attendre les entrées en jeu d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola pour que le PSG se mette à l’abri. Les deux entrants ont marqué avant de voir Randal Kolo Muani clôturer le score sur penalty (4-1). Au micro de DAZN, Joao Neves, auteur de deux passes décisives, est revenu sur cette victoire et sa première avec le PSG.

« J’espère pouvoir continuer à aider l’équipe »

« C’était un très bon début de saison et je suis très content d’être ici. J’espère pouvoir continuer à aider l’équipe. Impliqué sur deux buts ? Oui, mais le plus important, c’est l’équipe et pour moi, cela sera toujours comme ça. Je suis là pour aider l’équipe. La chose la plus positive que j’ai vu de l’équipe ? Je pense que ce sont les qualités individuelles et le collectif. J’espère être un très bon joueur ici et comme je l’ai dit plusieurs fois, je suis là pour aider l’équipe et donner le meilleur. »