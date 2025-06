João Neves après PSG / Inter Miami : « On a fait un très beau match »

Pour son quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Inter Miami (4-0). João Neves s’est félicité de la performance Rouge & Bleu.

Le Paris Saint-Germain a brillamment assuré sa qualification pour la suite de la compétition en s’imposant 4-0 face à l’Inter Miami, dans un match où la maîtrise collective a été la clé du succès. Au-delà du score, c’est la solidité mentale et la confiance retrouvée du groupe qui sautent aux yeux, comme l’a expliqué João Neves, double buteur et homme du match, après la rencontre au micro de DAZN.

« On a confiance en l’équipe »

« On a fait un très beau match et on jamais lâché prise. Pour le reste de la compétition, on va continuer à jouer notre jeu, peu importe contre qui on jouera. On a confiance en l’équipe, on est heureux d’être là. On est un peu fatigués, mais on va aller beaucoup mieux. Je suis très content pour mon doublé ! »

Le Portugais s’est également exprimé au micro de PSG TV :

« C’est ma première fois, mon premier doublé ! Je suis donc très content, même si pour moi, la chose la plus importante est la victoire. On ne connaît pas encore notre adversaire mais que ce soit Flamengo ou le Bayern Munich, ce sera un grand match. On espère faire la meilleure prestation possible. »