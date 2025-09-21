Joao Neves battu pour le titre de meilleur joueur du mois d’août de Ligue 1

Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot du PSG, Joao Neves était nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois d’août. Il n’a malheureusement pas reçu la distinction.

Joao Neves est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis de très nombreux mois. Le milieu de terrain portugais réalise un très bon début de saison avec notamment un retentissant triplé, dont deux retournés acrobatiques contre Toulouse lors de la troisième journée de Ligue 1 (3-6). Avec ses performances, il était nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’août du championnat. L’ancien du SL Benfica était en concurrence avec Ilan Kebbal du Paris FC et Tyler Morton de l’Olympique Lyonnais.

Devancé par Ilan Kebbal

Ce dimanche, le lauréat de ce trophée a été désigné. Et le numéro 87 du PSG a été battu dans cette course. Joao Neves termine à la deuxième place avec 34% des suffrages. Il est devancé par Ilan Kebbal, qui a obtenu 51%. Pour ses premiers pas en Ligue 1, le milieu offensif du Paris FC est le premier récompensé d’un trophée de joueur du mois. Tyler Morton se classe troisième avec seulement 15% des suffrages.