João Neves : « C’est mon premier triplé, je vais m’en rappeler pour toujours »

Le PSG s’est amusé sur la pelouse du Toulouse FC (3-6) avec un triplé de João Neves. Les Rouge & Bleu prennent provisoirement la tête de la Ligue 1.

Avant la trêve internationale, le PSG et le TFC ont offert un festival de buts (3-6) avec un triplé de João Neves. Avec ce succès, les Parisiens occupent provisoirement la tête du championnat avant cette coupure internationale. Au micro de Ligue 1+, l’homme du match, João Neves, s’est exprimé sur sa performance XXL.

« La victoire est plus importante que les buts »

« Je suis très content pour le triplé mais comme je le dis toujours, la victoire est plus importante que les buts. C’est mon premier triplé, je vais m’en rappeler pour toujours. Ses buts en retourné ? C’est quelque chose que j’aime faire à l’entraînement ou à la plage au beach soccer, j’aime ce genre de geste. Si je le fais à l’entraînement, pourquoi je ne pourrais pas le faire en match. Mais comme je l’ai dit, le plus important était la victoire et l’équipe. On a fait un très bon match. La fin de match était un peu folle, on a encaissé deux buts. Il y a toujours des choses à améliorer mais on va continuer comme ça. »