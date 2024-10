Arrivé au PSG cet été en provenance du SL Benfica, le milieu portugais, João Neves, s’est déjà parfaitement intégré dans l’effectif parisien.

Pour renforcer son entrejeu cet été, le PSG a misé sur le jeune milieu de 20 ans, João Neves. Recruté contre 60M€ en provenance du SL Benfica, l’international portugais a rapidement pris ses marques dans le groupe parisien. Déjà devenu un joueur important du onze de départ de Luis Enrique, le numéro 87 des Rouge & Bleu compte déjà cinq passes décisives en Ligue 1. Dans un entretien accordé à Canal Plus (réalisé avant le match face à Arsenal en Ligue des champions), João Neves s’est confié sur son intégration rapide au PSG, son poste du milieu de terrain et sa comparaison avec Marco Verratti. Extraits choisis.

Sa signature au PSG

« Quand je me suis mis d’accord avec Benfica, je savais déjà que j’irai au PSG. Pour des raisons évidentes. Pour le sportif. Je trouvais ce choix intéressant pour ma carrière afin de développer mon football. Le club a de bonnes idées, il s’appuie sur des jeunes joueurs. Le PSG est un club de haut niveau. »

Son intégration au PSG

« Mon intégration a été très facile, en partie grâce aux Portugais déjà présents. Vitinha est un mec super, tout comme Nuno Mendes, Gonçalo Ramos ou Danilo Pereira qui n’est plus là. Je me suis bien adapté dès le début, toute l’équipe m’a bien aidé pour m’intégrer rapidement dans le groupe. »

Luis Enrique

« Luis Enrique est un entraîneur qui comprend très bien le football. Il a une idée précise de la façon de jouer de son équipe. Avec un style de jeu dynamique, orienté sur la possession. Les idées qu’il prône sont justes pour moi, pour mon jeu et pour le football. »

Son poste de prédilection

« J’aime jouer au milieu, quel que soit le poste. L’une des choses qui m’a fait venir à Paris, c’est cette facilité de pouvoir changer de poste pendant le match. Jouer dans une seule position peut empêcher mon développement. Je pense que cette polyvalence est bonne pour moi et pour mon évolution. »

La comparaison avec Marco Verratti

« Mon jeu ressemble à celui de Marco Verratti. J’aime son style de jeu. Je comprends parfaitement la comparaison. Mais je ne suis pas ici pour être meilleur ou moins bon que Verratti, je suis ici pour donner le meilleur de moi-même. »

Son début de saison sur le plan personnel

« C’est un bon début de saison, mieux que ce que j’espérais. On a une très bonne équipe avec de grandes personnalités et de grands joueurs. C’est plus facile pour briller individuellement. Concernant mes passes décisives, c’est le résultat de notre jeu collectif. Je dois penser à l’équipe avant de penser à moi. Si à la fin de la saison, je suis meilleur passeur du championnat, tant mieux. Sinon, je ne me prendrais pas la tête avec ça. »