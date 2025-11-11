Joao Neves : « Je me sens en pleine forme, à 100 % »

Joao Neves réalise un très bon début de saison avec le PSG. L’international portugais, après une blessure aux ischio-jambiers, explique être à 100%.

Joao Neves a été le héros du PSG contre Lyon dimanche soir lors de la 12e journée de Ligue 1 (2-3). Le milieu de terrain portugais est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis de très nombreux mois. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers gauches le 17 septembre dernier, il avait fait son retour sur les terrains contre Lorient le 29 octobre dernier. Convoqué par Roberto Martinez pour cette dernière trêve internationale de l’année 2025, Joao Neves était présent en conférence de presse hier soir. Il a été questionné sur son état physique. « Je me sens en pleine forme, à 100 %. Je suis là pour contribuer à 100 % au bien de l’équipe nationale, donner le meilleur de moi-même et aider l’équipe à se qualifier. » L’ancien du Benfica a ensuite évoqué un possible but qui offrirait la qualification au Portugal à la Coupe du monde 2026. « C’est ce que je dis toujours : à mon avis, je ne privilégie jamais mon but ou ma passe décisive, je pense au collectif. Si on gagne et qu’on se qualifie, je suis toujours content. Que ce soit grâce à mon but ou non, peu importe. J’espère marquer mon premier but pour l’équipe nationale, mais on verra. »

« J’aime contribuer. Être blessé a été dur »

Le numéro 87 du PSG a aussi été interrogé sur le Ballon d’Or et s’il était un objectif pour lui. « Ce sera toujours le bienvenu si cela se concrétise. Ce n’est pas un objectif précis dans ma carrière ni dans ma vision du football. Je pense aux trophées collectifs, que ce soit avec l’équipe nationale ou au PSG. Je suis content qu’il y ait autant de qualités. » Joao Neves a également évoqué sa période de convalescence après sa blessure. « J’aime contribuer. Être blessé a été dur, ne pas pouvoir jouer comme je l’aurais souhaité. Ces jours de convalescence m’ont permis de ressentir ce que c’est que d’être sur le terrain et l’envie que j’ai d’y être. Maintenant, j’apporte de la fraîcheur, de l’envie, de l’engagement et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe. » Joao Neves a enfin évoqué la possibilité de jouer avec Vitinha en sélection comme ils le font au PSG. « Jouer avec Vitinha en sélection ? C’est au sélectionneur de décider. Vitinha et moi, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour l’équipe nationale. La décision du sélectionneur est toujours prise dans l’intérêt du groupe. »