Joao Neves : « Je vois beaucoup du PSG en moi »

Cet été, le PSG a misé sur Joao Neves. Le milieu de terrain s’est très rapidement fondu dans le moule à Paris. Il estime que l’idéologie du PSG est parfaite pour lui.

Le PSG aime se positionner sur les jeunes pépites en devenir. Lors du mercato estival 2024, le club de la capitale a misé sur Joao Neves. Performant avec Benfica, son club formateur, le milieu de terrain (20 ans) a vu le PSG miser 60 millions d’euros sur lui. Le natif de Tariva s’est très rapidement acclimaté à son nouvel environnement, devenant un joueur important de l’équipe de Luis Enrique. Dans une interview accordée à Onze Mondial, l’international portugais a évoqué son arrivée au PSG, son coach, sur le niveau de la Ligue 1.

Son arrivée au PSG

« À l’époque, je ne m’attendais pas à quitter le club, mais je connaissais les besoins de Benfica et je savais que c’était peut-être une option de partir et vu la proposition du PSG, comment ils m’ont parlé du club, ce qu’ils m’ont dit, ce qu’est ce club, l’essence du club, je pense que je vois beaucoup du PSG en moi. C’est un club qui veut parier sur les jeunes, il veut parier sur le football, le beau football. L’important est comment nous gagnons, comment nous jouons avec le ballon. Je pense que l’idéologie de ce club est parfaite pour moi. Le montant ? Je suis si jeune que je n’ai aucune idée de ce qu’est l’argent et de son importance. Je pense que c’est un avantage. Parfois, mes amis disent que je vaux 60 millions, et je me demande comment est-ce possible ? Et c’est un peu difficile à digérer, mais je ne m’inquiète pas pour cela, car comme je l’ai dit, et je le dis toujours et je le dirai toujours, si je fais de mon mieux, je peux valoir plus, je peux valoir moins. Dans le football, tout le monde sait que ce qui est vrai aujourd’hui, est un mensonge demain. »

Luis Enrique

« J’aime beaucoup sa méthode de travail. Je pense que c’est un entraîneur fantastique. Il est sincère, il nous aide. Il ne dit pas seulement les choses bien, il dit aussi ce qui ne va pas. Il donne des conseils et nous aide à nous améliorer. Et je pense que lorsque l’on est ouvert à l’amélioration, la probabilité de s’améliorer est plus grande. Et c’est un entraîneur qui se soucie beaucoup de ses athlètes et de son équipe. Et je pense que tout ce qu’il fait est pour le bien-être de l’équipe. J’aime sa façon de travailler et je suis très heureux de travailler ici avec lui.«

Le niveau de la Ligue 1

« Je pense que le niveau ici est plus élevé qu’au Portugal, les équipes de milieu de tableau et bas de tableau sont plus homogènes, plus compétitives et plus fortes, c’est plus vivant, elles sont plus rapides, plus agressives. Les stades ici sont bien meilleurs. Alors qu’au Portugal, les stades, bien qu’ils soient corrects, les tribunes sont très proches, le terrain n’est pas en bon état, les vestiaires ne sont pas aussi cleans. Ici en France, toutes les équipes sont capables de jouer un bon football, et cela nous donne également le pouvoir de jouer notre meilleur football à l’extérieur. »