Joao Neves manquera les deux prochains matches du PSG

Expulsé lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, Joao Neves a été suspendu deux matches. Le numéro 87 du PSG manquera Tottenham et Nantes.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham lors de la Supercoupe d’Europe. Une rencontre que ne jouera pas Joao Neves. En effet, l’international portugais, expulsé lors de la finale perdue contre Chelsea en Coupe du monde des clubs (3-0) pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella, a écopé de deux matches de suspension. Selon les informations de RMC Sport, Joao Neves va manquer la Supercoupe d’Europe contre les Spurs mais également la première journée de Ligue 1 sur la pelouse de Nantes le 17 août.

Il a un programme d’entraînement adapté

Le média sportif indique que Luis Enrique et son staff ont décidé d’exploiter cette situation contraignante à leur avantage ou presque, en lui proposant un programme d’entraînement adapté depuis la reprise. Avec la reprise tardive dû à la saison 2024-2025 à rallonge, l’objectif premier du PSG est de ménager autant que possible les organismes des joueurs d’autant que la saison 2025-2026 sera longue, avec en prime la Coupe du monde. « Joao Neves, devenu un titulaire important du milieu de terrain de Luis Enrique, reste un jeune de 20 ans dont il faut gérer la forme physique. Cette suspension permet donc au PSG de décaler un peu son pic de forme avec un programme de reprise progressive », conclut RMC Sport.