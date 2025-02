Joao Neves mis à l’honneur par la Ligue 1 dès le prochain match

Ce vendredi (21h sur DAZN), le PSG recevra l’AS Monaco pour la 21e journée du championnat. L’occasion de voir Paris accentuer son avance en tête de la Ligue 1 mais aussi un joueur d’être mis en avant par la LFP.

Le PSG réalise un parcours parfait en championnat cette saison ! Invaincus depuis le début de cet exercice, avec 15 victoires pour seulement 5 matchs nuls, les Rouge & Bleus sont aussi la meilleure attaque (54 buts inscrits) et la deuxième défense (19 buts encaissés). Les hommes de Luis Enrique comptent aujourd’hui un solide matelas de points en tête de la Ligue 1 avec 10 unités d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, et semble filer vers un 13e titre de champion de France. Si sur le point de vue collectif, les chiffres montrent une archi domination parisienne sur le territoire national, il en est de même pour les individualités.

Un nouveau badge pour un Parisien

Dans un communiqué publié ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé la création un nouveau badge « Top Passeur ». Une distinction qui récompensera et « mettra en lumière les artistes de la Ligue 1 McDonald’s ». Ce badge sera présent sur le maillot du meilleur passeur du championnat, qui n’est autre que… Joao Neves actuellement avec 6 passes décisives. Une récompense qui est combinée à celle du « Top Scoreur », qui ont le rappelle distingue le meilleur buteur de la Ligue 1. Comme un symbole, la LFP finit son communiqué en annonçant que ce sera Ousmane Dembele qui lui remettra ce premier maillot portant le badge « Top Passeur ». On rappelle qu’avec ses 14 buts, l’international français est le joueur le plus efficace du championnat. Domination vous avez dit ?!