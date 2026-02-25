Joao Neves ne retient que la qualification pour les huitièmes

Après avoir remporté la première manche, le PSG s’est fait peur au Parc contre Monaco pour valider sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Joao Neves ne retient que la qualification ce soir.

Le PSG s’est fait peur jusqu’à la dernière seconde ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes contre Monaco lors du barrage retour de la Ligue des champions. Après avoir été mené en toute fin de première mi-temps, le club de la capitale a renversé la situation en six minutes avec l’expulsion de Coulibaly et deux buts. Alors qu’il gérait tranquillement la fin de match, le PSG a vu Monaco égaliser et presque envoyer les deux équipes en prolongation, mais Faes n’a pas réussi à dévier le ballon dans le but de Matvey Safonov sur un coup franc dans les dernières secondes du match. Mais l’essentiel est là : malgré le match nul (2-2), le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. C’est ce qu’a voulu retenir Joao Neves à la fin de la rencontre.

À lire aussi : PSG / AS Monaco – Les notes des joueurs parisiens

« Nous pouvons faire encore mieux »

« Nous sommes qualifiés pour la prochaine étape et je suis content pour ça. Mais je pense que nous pouvons faire encore mieux, et c’est pour ça que je ne suis pas très content. Parce que je connais le niveau de notre équipe, et ce que l’on peut produire en match, avance le milieu de terrain au micro de PSG TV. On n’a pas fait comme d’habitude, et c’est le moment de grandir en regardant nos erreurs pour les prochains matches. Les supporters ? Ce sont les meilleurs que j’ai vus. Même quand on était en train de perdre 2-0 à Monaco, ils ont continué et c’est pour ça que je dis toujours que ce sont les meilleurs. Ils sont d’une grande aide pour nous. »





