Joao Neves nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’août

Le PSG a commencé sa saison de Ligue 1 avec trois victoires en trois matches. Lors de la dernière, contre Toulouse (3-6), Joao Neves a brillé avec un triplé. Il est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’août en Ligue 1.

Titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du PSG, Joao Neves reste sur une prestation XXL en Ligue 1 avec un triplé dont deux retournés lors de la large victoire parisienne sur la pelouse de Toulouse (3-6) lors de la troisième journée. L’international portugais a aussi eu une importance dans le jeu du club de la capitale, qui a fait un sans-faute depuis le début de la saison.

En concurrence avec un joueur du Paris FC et un de Lyon

Ce dimanche, l’UNFP a dévoilé les nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d’août de Ligue 1. Le numéro 87 du PSG est en concurrence avec le milieu offensif du Paris FC, Ilan Kebbal auteur de trois buts et une passe décisives en trois rencontres et le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton, qui a pris une place importante dans le cœur du jeu lyonnais depuis son arrivée cet été malgré aucune statistique individuelle. Pour voter pour Joao Neves, cela se passe par ici

