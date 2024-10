Recruté cet été par le PSG, Joao Neves semble déjà s’être intégré au sein de l’effectif du PSG. L’international portugais est le numéro 1 au classement des créateurs d’occasions du football mondial.

Joao Neves était la priorité du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Après d’âpres négociations, les dirigeants parisiens ont réussi à convaincre le Benfica de laisser filer sa pépite. L’international portugais (20 ans) a rapidement intégré sa nouvelle équipe et semble déjà très à l’aise au sein du club de la capitale. Sur le terrain, il est déjà performant avec notamment cinq passes décisives en huit rencontres. Comme chaque semaine, le CIES, l’observatoire du football, évoque un thème sur le football. Son dernier en date, les créateurs d’occasions dans le monde du football.

Deux autres joueurs du PSG dans le Top 50

Et selon ce dernier, le numéro 87 du PSG est le leader du classement des créateurs d’occasions des cinq grands championnats européens et du football mondial avec un indice de 99,4 sur 100*. Pour les cinq grands championnats, il devance Cole Palmer (Chelsea, 94,3) et Romano Schmid (Werder de Brème, 90,9). Lamine Yamal (Barcelone, 90,3) et Alex Banea (Villarreal, 90,2) complètent le top 5. Deux autres joueurs du PSG figurent dans le top 50, Achraf Hakimi, 19e des cinq grands championnats (82,6) et Lee Kang-in (48e, 76). Si on ajoute les 60 autres ligues incluses dans l’analyse, Joao Neves est toujours leader et devance Lionel Messi (Inter Miami, 98,2).

* L’indice d’assistance est calculé sur base 100 en additionnant la fréquence des passes ayant amené à un but ou à une occasion franche, les passes effectuées vers le passeur décisif (deuxième assist), ainsi que les passes coupant la ligne défensive adverse réceptionnées par un co-équipier (Wyscout). Les données se réfèrent aux matchs de championnat de la saison en cours. Seuls les joueurs ayant disputé au moins 360’ ont été inclus dans les classements.