Joao Neves : « On a besoin du Parc des Princes pour aller chercher la victoire ! »

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG reçoit Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions aller. Pour la première fois de la saison, c’est Joao Neves qui se présente en conférence de presse d’avant-match.

Son sentiment avant le match (PSG TV)

« L’équipe est prête pour demain, il faudra commencer le match comme la dernière fois. Jouer notre football, c’est la meilleure chose pour chercher la victoire.

Le soutien du Parc des Princes ? C’est très important, on a besoin de ce soutien pour aller chercher la victoire. Je me sens très bien à jouer ce football ici ».

L’enchaînement des matchs

« On n’a pas beaucoup de temps pour se préparer mais on a tout le staff et on est dans les bonnes conditions pour être prêt. Aux entraînements, ils s’adaptent aussi ».

Les clés du match

« Liverpool est une très bonne équipe qui a fini premier la phase de ligue. Il va falloir éviter de concéder des buts et de souffrir. Il va falloir reproduire la façon dont on joue, on joue toujours de la même façon avec le même état d’esprit qu’on soit mené ou qu’on mène ».

Les progrès du PSG

« On s’améliore chaque jour. Le début de la Ligue des champions était compliqué pour nous mais ce n’est pas parce qu’on jouait mal, on ne marquait pas de buts à l’inverse de maintenant. On joue vraiment bien et on aborde chaque match avec la même approche, le même rythme et la même qualité de jeu. On est sur une bonne dynamique ».

Joao Neves à propos de Luis Enrique

« Une des raisons de mon arrivée à Paris est que j’appréciais l’idée de jouer avec Luis Enrique. On applique ce qu’il nous dit de faire. Si tu adoptes la stratégie du coach, c’est plus facile ».

Comment défendre sur Mohamed Salah ?

« La meilleure façon de défendre sur ces joueurs est d’avoir le ballon, c’est notre stratégie. Il faut faire bouger le ballon et produire du jeu de qualités. On va essayer de couper la possession du ballon et de le garder le plus longtemps possible. En tant qu’équipe, je pense qu’on est meilleur ».

Joao Neves sur sa relation avec Vitinha

« On s’entend très bien sur et en dehors du terrain. J’aime cette relation. Avant, ce n’était pas évident, même en équipe nationale, j’étais le petit nouveau mais Vitinha est vraiment un gars top et fantastique ».

La concurrence au PSG

« L’entraîneur décide qui joue, on joue avec 17 ou 18 joueurs. On se concentre sur ceux qui sont prêts à être dans le onze ».

La combativité

« Ça vient de mes parents qui m’ont toujours dit de faire de mon mieux, de me donner à 100% de mes capacités, d’être à fond. Je m’en fiche d’affronter quelqu’un d’1,92m, je fais de mon mieux ».

🗣️João Neves : "Kvara a beaucoup de qualités, c’est vraiment un bon gars. C’est un très bon joueur et on est chanceux de l’avoir" 🇬🇪🤝 #PSGLIV pic.twitter.com/3aC1moPsU2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 4, 2025 X : @CanalSupporters

La préparation d’un tel rendez-vous

« Je me prépare comme chaque match. Les gens avec qui je vis savent que le match le plus important est le prochain, que ce soit contre Liverpool ou en Coupe de France ».

Son jeu de tête

« Je ne suis pas le grand mais je ne suis pas le plus petit. Quand il y a de la taille, il faut contourner avec d’autres façons, j’essaye d’être intelligent pour m’adapter à chaque situation ».

Les consignes du coach et la forme du moment

« Le coach a le même objectif pour moi que pour les autres joueurs: faire de notre mieux et exploiter ses capacités comme joueur de foot. Au niveau de l’équipe, on avance vraiment bien ensemble, on grandit. On est dans notre meilleure forme ».

Sa progression personnelle

« Je fais les mêmes choses mais je fais de mon mieux. On a une belle équipe avec un staff magnifique qui nous guide dans notre évolution ».