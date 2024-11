Opposé à Toulouse ce vendredi, le PSG s’est largement imposé au Parc des Princes (3-0). De quoi préparer au mieux le match de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Après cette trêve internationale de novembre, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception du Toulouse FC. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les joueurs de Luis Enrique ont parfaitement fait le job avec un large succès sur le score de 3-0. De quoi préparer au mieux le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions mardi.

« On voulait montrer notre qualité en tant qu’équipe »

Après la rencontre, Joao Neves, auteur de l’ouverture du score et élu homme du match, est revenu sur la performance parisienne au micro de DAZN. « Je pense qu’on voulait montrer notre qualité en tant qu’équipe, c’était le plus important. Peu importe le score, ce qui compte c’est de faire un bon match et de réussir à répéter cela. Le PSG montre qu’il peut marquer avant la C1 ? Oui, le plus important c’est l’équipe. Cette victoire est très bonne parce qu’on a la Ligue des champions qui arrive et on se donne de la confiance. »