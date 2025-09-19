Joao neves
Image : Compte X @PSG_inside

Joao Neves prêt à faire toute sa carrière au PSG ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 septembre 2025

Arrivé lors de l’été 2024 au PSG, Joao Neves s’est très vite intégré au sein du club de la capitale. L’international portugais se verrait bien faire toute sa carrière au PSG.

Joao Neves est l’un des cadres du PSG. À seulement 20 ans, le milieu de terrain portugais est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Dès son arrivée au sein du club de la capitale en provenance du SL Benfica durant l’été 2024, l’international portugais a performé sur le terrain. Il s’est très vite montré indispensable au onze de Luis Enrique. Joao Neves se sent bien au PSG et à Paris et se verrait bien faire toute sa carrière au sein des champions d’Europe, selon les dires de Guillaume Hoarau

A voir aussi : Joao Neves nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’août

Joao Neves nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’août
canalsupporters.com

« Il se voit très bien faire sa carrière au PSG »

Dans une interview accordée à l’émission 100% PSG sur ICI Paris Ile-de-France, l’ancien attaquant du PSG a évoqué une discussion qu’il a eue avec Joao Neves. « J’ai déjeuné avec lui hier et ce n’est pas quelqu’un qui se projette, il vit l’instant présent et il m’a dit qu’aujourd’hui, il se voit très bien faire sa carrière au Paris Saint-Germain. » 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 septembre 2025

Articles similaires

Psg ligue des champions

Les maillots de la finale de la Champions League mis aux enchères

19 septembre 2025
Féminines psg

Les Féminines du PSG connaissent leurs adversaires en UWCL

19 septembre 2025
Xavi simons

Xavi Simons n’a pas de regret après son départ du PSG, assure son agent

19 septembre 2025
Luis enrique

Luis Enrique va avoir un espace dédié en tribunes au Parc

19 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page