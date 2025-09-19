Joao Neves prêt à faire toute sa carrière au PSG ?

Arrivé lors de l’été 2024 au PSG, Joao Neves s’est très vite intégré au sein du club de la capitale. L’international portugais se verrait bien faire toute sa carrière au PSG.

Joao Neves est l’un des cadres du PSG. À seulement 20 ans, le milieu de terrain portugais est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Dès son arrivée au sein du club de la capitale en provenance du SL Benfica durant l’été 2024, l’international portugais a performé sur le terrain. Il s’est très vite montré indispensable au onze de Luis Enrique. Joao Neves se sent bien au PSG et à Paris et se verrait bien faire toute sa carrière au sein des champions d’Europe, selon les dires de Guillaume Hoarau.

« Il se voit très bien faire sa carrière au PSG »

Dans une interview accordée à l’émission 100% PSG sur ICI Paris Ile-de-France, l’ancien attaquant du PSG a évoqué une discussion qu’il a eue avec Joao Neves. « J’ai déjeuné avec lui hier et ce n’est pas quelqu’un qui se projette, il vit l’instant présent et il m’a dit qu’aujourd’hui, il se voit très bien faire sa carrière au Paris Saint-Germain. »