Après plusieurs semaines de négociations, João Neves va officiellement devenir un joueur du PSG dans les heures à venir. Le Portugais a pris l’avion en direction de Paris.

Après Matvey Safonov, le PSG tient sa deuxième recrue de ce mercato estival. En discussions avec le SL Benfica depuis de nombreuses semaines, la direction parisienne est parvenue à un accord autour d’un transfert de 70M€ bonus compris (60M€+10M€). Une somme bien loin de la clause libératoire de 120M€ présente dans le contrat du joueur.

Et comme annoncé par plusieurs médias, l’international portugais est attendu à Paris ce jeudi pour passer sa visite médicale puis parapher son contrat jusqu’en 2029 avec les champions de France. Et cela se confirme. En effet, João Neves a été aperçu à l’aéroport de Faro ce jeudi matin en compagnie de son père et de son agent, Jorge Mendes. Au micro de CMTV, le milieu de 19 ans a précisé « qu’il était toujours calme. » À son arrivée à Paris, prévue à 12h30 au Bourget, un programme rempli attend João Neves avec la visite médicale, la signature de son contrat et potentiellement l’officialisation de son transfert dès ce jeudi.