João Neves sur sa signature au PSG : « J’ai vu le projet et c’était incroyable »

Devenu un joueur important de l’effectif de Luis Enrique, le milieu du PSG João Neves ne regrette pas sa venue chez les Rouge & Bleu.

J-10 avant la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal. Tenant du titre, le club parisien peut marquer une belle page de l’histoire du football en conservant son titre, une performance seulement réalisée par le Real Madrid (2016 à 2018) au XXIe siècle. Pour sa deuxième année au club, João Neves va donc disputer une deuxième finale de C1 avec les Rouge & Bleu. Une signature qu’il ne regrette pas du tout, comme il l’a expliqué lors du Media Day de l’UEFA organisé au Campus PSG.

À quel moment de la saison a-t-il cru pouvoir retourner en finale de la Ligue des champions ?

« Depuis la fin de la saison dernière, parce qu’on était champions. L’année dernière, personne ne croyait en nous pour la remporter. Cette année, c’est complètement différent. On peut la gagner une nouvelle fois et c’est pour cela que c’est encore plus difficile. On dispute une deuxième finale d’affilée et on est très contents. On est prêts. »

Le bon choix d’avoir signé au PSG, malgré l’intérêt de plusieurs clubs

« Plein de propositions ? Je ne sais pas, parce que mon agent m’a dit qu’il y avait le PSG. J’ai vu le projet et c’était incroyable. Pouvait-il penser à disputer deux finales de suite avant sa signature ? Non, je ne le pensais pas, mais je suis très content et c’est incroyable de jouer avec eux. »

La bataille du milieu face à Arsenal

« Je ne pense pas que ce soit un match qui se jouera uniquement sur une partie du terrain, parce qu’on va jouer à onze. Tout le monde doit jouer en fonction de ses coéquipiers. On ne joue pas à trois ou à quatre, mais à onze. C’est notre manière de jouer. »

Comment se sent-il au sein du groupe du PSG ?

« Je me sens très bien. Est-il timide ? Non, ça, c’est avec vous (les journalistes), mais dans le vestiaire, je suis complètement différent. Le groupe est incroyable. Comme personnes, ils sont incroyables, comme joueurs, ils sont pires (rires) mais ce sont de très bons joueurs. Je suis très content d’être ici avec eux. C’est un magnifique projet et je suis très content. »