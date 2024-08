Joao Neves : « Une grande fierté de rejoindre le PSG »

Le PSG enregistre sa deuxième recrue estivale ce lundi 5 août avec l’officialisation de Joao Neves. Le Portugais s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2029, et a fait part de ses premiers mots.

Dans sa volonté de se renforcer au milieu de terrain, le PSG avait coché le nom de Joao Neves comme priorité. Après de longues semaines de pourparlers avec le SL Benfica, le club de la capitale est parvenu à trouver un accord à hauteur de 70M€ bonus compris. Le Portugais de 19 ans s’engage avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2029, et a part de son premier sentiment pour le site officiel du PSG : « C’est une très grande fierté pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain, un club très ambitieux. Je vais tout donner pour aider mes coéquipiers, grandir dans ce Club fantastique et remporter de nombreux titres« . Une annonce de transfert accompagnée également des mots du président, Nasser Al-Khelaïfi : « Nous sommes ravis d’accueillir João Neves au sein de la famille du Paris Saint-Germain. João est l’un des joueurs les plus talentueux du Portugal et du monde. Il rejoint le Paris Saint-Germain avec beaucoup de passion et il est déterminé à se battre pour notre maillot, ce que nous attendons de tous nos joueurs. Nous continuons à bâtir une jeune équipe fantastique au Paris Saint-Germain – basée sur le travail en équipe, le talent et l’esprit collectif – qui est le fondement du grand avenir de notre Club« .

Le sentiment après sa signature ?

« Honnêtement, je suis un peu nerveux, mais heureux en même temps ! J’espère que les supporters du PSG m’apprécieront »

Prêt à relever le challenge ?

« Oui, c’est un nouveau chapitre de ma vie. Je vais y faire face avec mes amis et ma famille et j’espère que tout ira pour le mieux »

Qu’est ce qui l’a convaincu dans le projet du PSG ?

« Le projet est fantastique, le club est énorme. C’est un jeune club avec de grands objectifs et je pense que cette façon de penser et d’essayer de rendre le club plus fort avec de jeunes joueurs est un très bon projet. C’est un club qui a de grands objectifs, et compte déjà de nombreux records »

Les échanges avec d’autres joueurs avant de signer ?

« Évidemment, j’ai parlé avec tous les Portugais ! Mais aussi avec Angel Di Maria, qui m’a beaucoup parlé du club. Il ne m’a dit que des bonnes choses et que j’allais être heureux ici »

Les premiers échanges avec Luis Enrique ?

« Luis Enrique a les idées de jeu que je recherche et c’est aussi pour cela que j’ai choisi Paris. J’ai beaucoup apprécié notre conversation. C’est une personne et un être humain fantastique , et je suis très heureux d’être ici. Je crois qu’il attendait que j’arrive, et je ne le décevrai pas »

Comment te décrirais-tu ?

« Déjà, je pense que même si je suis un jeune joueur, je crois que je suis mature. J’aime le football, le jeu court, rapide, avec de bonnes idées. Et je pense que c’est ce style de jeu que recherche le PSG, et c’est pour ça que je suis là »

Les objectifs avec le PSG ?

« Je veux profiter de ce chapitre de ma carrière pour devenir un meilleur joueur, me développer en tant que footballeur. C’est un projet qui exige que les jeunes joueurs soient excellents sur le terrain. Et quand on parle de jeunes joueurs avec de la maturité, je pense que je fais partie de cette catégorie »

Un message pour les supporters ?

« Je veux vous dire que je suis vraiment impatient de vous voir et je vais faire de mon mieux pour le bien du Paris Saint-Germain ».