João Neves vise le top 8 après l’excellent début de saison du PSG en C1

Ce mardi soir, le PSG s’est largement imposé contre Villarreal (0-6). João Neves a participé à la fête avec un but. À l’issue de la rencontre, il a évoqué l’objectif de la qualification dans le top 8.

Le PSG réalise un début de saison de Ligue des champions parfait avec quatre victoires en quatre matches de phase de ligue. La dernière en date, le récital sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir (0-6). Titulaire au milieu de terrain, João Neves a réalisé une très grosse performance avec à la clé un but. Au micro de Canal Plus Foot, l’international portugais a évoqué le souhait de son équipe de terminer dans le top 8 de la phase de ligue, ce qui serait une première pour le club de la capitale.

« L’année dernière, on avait fait trois victoires d’affilée et on a quand même pas terminé dans les huit premiers »

« Mon but, ça fait du bien ? Oui, ça fait plaisir. Mais comme je le dis tous les jours, le plus important c’est l’équipe et les quatre victoires en Champions League. On ne va pas s’arrêter ici parce que l’année dernière, on avait fait trois victoires d’affilée et on a quand même pas terminé dans les huit premiers. On va essayer cette saison. C’est toujours important dans la Champions League. »