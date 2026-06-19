João Neves vivement critiqué après une déclaration sur Cristiano Ronaldo

Élu homme du match après le match nul entre le Portugal et la République démocratique du Congo (1-1), João Neves est pourtant au coeur de vives critiques après une déclaration sur Cristiano Ronaldo.

Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo dispute très probablement sa dernière Coupe du monde avec le Portugal. La légende portugaise veut marquer les esprits en soulevant le premier Mondial de l’histoire du pays. Ainsi, la passion autour de l’actuel joueur d’Al-Nassr est telle qu’une simple phrase peut prendre une grande dimension. Et actuellement, un joueur du PSG est au centre de critiques après une déclaration.

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João Neves victime de harcèlement sur ses réseaux sociaux

En effet, en voulant mettre en avant le collectif avant l’individualité, João Neves s’est attiré les foudres de plusieurs fans de « CR7 » : « Nous savons ce que Cristiano Ronaldo a fait pour nous, pour notre sélection nationale et pour le monde du football. Mais, à cet instant, lui et nous savons qu’il n’est pas différent. C’est juste un autre joueur ici pour aider. Il ne diffère pas des autres. Il est ici pour aider l’équipe comme nous tous », a déclaré le numéro 87 des Rouge & Bleu après le match face à la RDC. Mais ce discours est vivement critiqué par les supporters de l’attaquant de 41 ans. Désormais, le milieu de 21 ans est victime d’harcèlement sur les réseaux sociaux, au même titre que Bruno Fernandes, qui a « liké » une publication de son compère de l’entrejeu.

Dans son dernier post Instagram, l’ancien du SL Benfica se fait vivement critiquer par certains supporters dans les commentaires. Au coeur des critiques dans les médias portugais après sa prestation difficile lors de l’entrée en lice de la Seleção das Quinas à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo reste une icône aux yeux de ses fans.

João Neves subit une vague de messages négatifs sur son dernier post Instagram suivant une de ses déclarations concernant Cristiano Ronaldo.



Le crack portugais a reçu plus de 25 000 commentaires, un nombre anormalement élevé par rapport à ses autres publications.



Voici… pic.twitter.com/A5Ck5L7YCo — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 18, 2026

🚨 João Neves 🇵🇹 minimise le statut de Cristiano Ronaldo 😳 :



« 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘́𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗔𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗗’𝗛𝗨𝗜. 𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔̀ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗜𝗗𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙 𝗘𝗧 𝗜𝗟 𝗟𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗧. 😲



Nous savons ce qu’il a fait… pic.twitter.com/cwkMt4fBvu — ActuCR7 (@ActuCR7_) June 18, 2026