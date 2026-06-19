Joao Neves Portugal

João Neves vivement critiqué après une déclaration sur Cristiano Ronaldo

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 juin 2026

Élu homme du match après le match nul entre le Portugal et la République démocratique du Congo (1-1), João Neves est pourtant au coeur de vives critiques après une déclaration sur Cristiano Ronaldo.

Âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo dispute très probablement sa dernière Coupe du monde avec le Portugal. La légende portugaise veut marquer les esprits en soulevant le premier Mondial de l’histoire du pays. Ainsi, la passion autour de l’actuel joueur d’Al-Nassr est telle qu’une simple phrase peut prendre une grande dimension. Et actuellement, un joueur du PSG est au centre de critiques après une déclaration.

L’agent Jorge Mendes met les choses au clair concernant Vitinha et João Neves

João Neves victime de harcèlement sur ses réseaux sociaux

En effet, en voulant mettre en avant le collectif avant l’individualité, João Neves s’est attiré les foudres de plusieurs fans de « CR7 » : « Nous savons ce que Cristiano Ronaldo a fait pour nous, pour notre sélection nationale et pour le monde du football. Mais, à cet instant, lui et nous savons qu’il n’est pas différent. C’est juste un autre joueur ici pour aider. Il ne diffère pas des autres. Il est ici pour aider l’équipe comme nous tous », a déclaré le numéro 87 des Rouge & Bleu après le match face à la RDC. Mais ce discours est vivement critiqué par les supporters de l’attaquant de 41 ans. Désormais, le milieu de 21 ans est victime d’harcèlement sur les réseaux sociaux, au même titre que Bruno Fernandes, qui a « liké » une publication de son compère de l’entrejeu.

Dans son dernier post Instagram, l’ancien du SL Benfica se fait vivement critiquer par certains supporters dans les commentaires. Au coeur des critiques dans les médias portugais après sa prestation difficile lors de l’entrée en lice de la Seleção das Quinas à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo reste une icône aux yeux de ses fans.

Youtube : Canal Supporters Paris

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