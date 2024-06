Jocelyn Prêcheur entre le PSG et London City Lionesses ?

Entraîneur des Féminines du PSG depuis moins d’un an, Jocelyn Prêcheur discute d’une prolongation de contrat. Mais il aurait aussi d’autres sollicitations.

Les Féminines du PSG ont terminé leur saison 2023-2024 par une défaite en finale de la D1 Arkema contre Lyon. Les Parisiennes ont tout de même réalisé une bonne saison avec une victoire en Coupe de France et une demi-finale d’UEFA Women’s Champions League, éliminées par… l’Olympique Lyonnais. Jocelyn Prêcheur, qui a remplacé son père – Gérard – en cours de saison, a une part de responsabilité dans ces résultats. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Des discussions qui traînent en longueur pour sa prolongation

Le PSG aimerait le prolonger et des discussions dans ce sens sont en cours. Mais selon les informations du Parisien, ces dernières traînent en longueur et n’ont toujours pas abouti à un accord. Le coach parisien « aimerait poursuivre son projet. Angelo Castellazzi, le directeur sportif, a donné des signes en ce sens mais un accord est encore loin d’être trouvé. » Le quotidien francilien explique que selon certaines sources, la tendance à une prolongation serait même plutôt négative. « Jocelyn Prêcheur aurait même prévenu une partie du club de sa volonté de départ. » Au sein du PSG, on explique que les discussions se poursuivent. Toujours selon le Parisien, Jocelyn Prêcheur serait dans le viseur d’un club anglais, le London City Lionesses. Ce dernier, qui évolue en D2, fait partie de la galaxie Michelle Kang, propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Le quotidien francilien conclut en expliquant que « le PSG gère, par ailleurs, l’avenir de joueuses importantes comme Tabitha Chawinga, Élisa de Almeida, Sandy Baltimore ou Constance Picaud. Des dossiers qui ne sont pas liés à la prolongation ou non de Jocelyn Prêcheur, selon le club. »