Intronisé comme nouvel entraîneur des Féminines du PSG, Jocelyn Prêcheur s’est exprimé sur son projet et ses ambitions avec les Rouge & Bleu avant la réception de l’OL.

Ce jeudi, les Féminines du PSG ont annoncé la fin d’aventure de Gérard Prêcheur au poste d’entraîneur. Le technicien de 63 ans est remplacé par son fils, Jocelyn Prêcheur, qui était déjà présent dans le staff dans le rôle d’adjoint. Et ce vendredi, à deux jours de la réception de l’Olympique Lyonnais en D1 Arkema, le nouveau coach des Rouge & Bleu est revenu sur les dernières heures intenses, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le départ de son père

« C’est quelque chose qui avait été envisagé il y a quelque temps maintenant. Il y a eu deux étapes. J’ai d’abord appris sa décision, ça n’est pas facile. On est en début de saison, on venait de finir une préparation de saison qui s’est plutôt bien passée, où on a bien travaillé. Pour moi la machine était lancée, avec des ambitions, un nouvel élan, une vraie volonté d’aller chercher un titre. Mais les discussions ont eu lieu, suivies de son choix. S’en est suivie une période d’incertitude me concernant, on ne savait pas ce qui allait se passer pour le staff. Puis il y a eu la décision forte du club de prolonger l’aventure avec ce staff, avec moi. »

Sa nomination

« C’est un petit ascenseur émotionnel sur ces dernières semaines, mais aussi beaucoup de satisfaction. C’est un choix fort du PSG, pour moi, pour le staff, ça met en avant le travail effectué la saison dernière. Il y avait la possibilité de couper, mais le choix qui a été fait n’est pas du tout celui de l’instabilité. Cela a été guidé par la volonté de préserver le groupe, l’équipe. Je suis très content de retrouver une posture d’entraîneur que j’avais quittée pour venir ici, ce job que j’adore, dans ce club que j’adore. Si je fais fi des circonstances et que je mets le côté personnel à part, c’est une grande satisfaction d’être ici. »

Ressent-il une pression de prendre la succession de son père

« La pression est là, ça va avec le job. C’est exacerbé par le fait d’être au PSG et d’avoir des ambitions. J’ai eu la chance d’avoir un père qui m’a appris son métier. Ça peut paraître old school aujourd’hui, mais je considère ça comme une chance. On a eu des expériences ensemble, parfois on s’est séparés. Il m’avait appelé pour qu’on partage ce que lui jugeait comme sa dernière expérience (au PSG). J’ai envie de faire honneur à son héritage, à ce qu’il m’a appris, mais avec ma façon, mes caractéristiques. J’ai été à son école comme d’autres avant moi, mais j’ai d’autres choses aussi. Ce sont les résultats qui parleront. »

Son discours vis-à-vis de son groupe

« On veut garder cette unité, cette cohésion qui, peut-être, à un moment, nous a fait défaut. C’est quelque chose sur lequel je vais attacher beaucoup d’importance dans les prochains jours. Le timing n’est peut-être pas le meilleur, mais quel est le meilleur quand on fait ce genre de choses ? On joue Lyon dimanche, notre rival d’entrée de jeu, ça ne nous laisse pas trop le temps de gamberger en fait. On avance, on se concentre sur les échéances. On se remobilise sur le travail, en gardant la ligne directrice. »