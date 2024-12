Ce jeudi 5 décembre s’est tenu le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs. Le PSG devra affronter en phase de poule l’Atlético Madrid, Seattle, et Botafogo. Ce dernier, club brésilien, est la propriété de John Textor, qui connaît bien le PSG en tant que président de … l’OL !

Au cours de l’été dernier, différentes passes d’armes ont eu lieu entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi, respectivement présidents de l’OL et du PSG. Le sujet de discorde ? Les droits TV. Dans ce contexte et depuis cette période, les relations entre les deux hommes ne semblent pas au mieux. C’est ainsi que le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs a pris une tournure particulière ce jeudi 5 décembre pour le Paris Saint-Germain. En effet, le résultat lui a réservé un groupe B avec l’Atlético Madrid, Seattle, et … Botafogo. Le club brésilien étant sous la houlette de John Textor, ce dernier a réagi au tirage au sort et prévient le PSG : « Nous avons beaucoup de joueurs qui ont déjà une expérience internationale. Je dirais donc que nous avons un très bon profil d’équipe pour battre certaines équipes européennes. Nous avons testé notre équipe avec un match amical contre Crystal Palace. Et dans ce match, nos garçons ont très bien réussi. Cela s’est terminé par un match nul 0-0. C’était un match amical, donc ce n’est pas le plus haut niveau d’intensité. Mais oui, je pense que nous sommes au niveau de nombreuses équipes européennes. Nous n’allons pas au tournoi si nous ne voulons pas botter le cul de quelqu’un. Essayons« .