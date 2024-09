Cet été, le PSG voulait renforcer son attaque. Il a pensé à Rayan Cherki. Alors que le transfert était proche d’être conclu, le joueur a finalement fait volte-face. John Textor, le président lyonnais, est revenu sur ce sujet.

Rayan Cherki est l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de l’Olympique Lyonnais. L’international français a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens, dont le PSG. Luis Campos le suit depuis plusieurs années et voulaient déjà le recruter lors de l’été 2023. Apprécié par Luis Enrique, le club de la capitale était revenu à la charge lors du mercato estival 2024. Les dirigeants parisiens et lyonnais se seraient mis d’accord sur un transfert autour de 15 millions d’euros. Ne manquait plus que l’accord du joueur. Alors que ce dernier était sur le point d’accepter de rejoindre le PSG, il a fait volte-face, lui qui était aussi dans le viseur du Borussia Dortmund. Rayan Cherki ne rejoindra finalement ni le PSG ni Dortmund.

« Je n’aime pas l’idée de vendre au PSG, mais j’ai voulu honorer son souhait »

Hier John Textor, le président de l’Olympique Lyonnais était présent en conférence de presse. Il est revenu sur le dossier Rayan Cherki. « C’est un grand joueur. Oui, il nous a aidé à gagner des matchs importants et je suis sûr qu’il peut continuer à contribuer mais à partir du moment où un joueur refuse le PSG… Je n’aime pas l’idée de vendre au PSG, mais j’ai voulu honorer son souhait, ça n’a pas marché. Je ne sais pas exactement pourquoi, avance Textor dans des propos relayés par RMC Sport. S’il refuse d’aller au PSG et de rejoindre Dortmund, il a le droit. Il ne se voyait pas en Angleterre. Je regarde la situation économique et la situation sportive. Que fait-on d’un joueur qui attend la fin de son contrat sans volonté de rester un actif sérieux. On ne peut pas laisser un joueur qui n’est pas un actif véritable détruire le business model du club. »

« Nous avons deux matchs contre le PSG. Nous devons en gagner au moins un »

Lors de cette conférence de presse, il a également évoqué les ambitions de l‘Olympique Lyonnais. « On peut toujours grandir en tant qu’équipe avec de belles perspectives pour l’avenir, mais oui, c’est toujours un échec si nous ne retournons pas en Ligue des champions. C’est un échec si nous ne gagnons pas le championnat. Nous avons deux matchs contre le PSG. Nous devons en gagner au moins un. Nous les avons battus en termes de points au cours de la seconde moitié de la saison passée. Ils ont une grande équipe, mais notre ambition est de battre tout le monde en championnat et de finir en haut du tableau. »