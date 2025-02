John Textor s’en prend de nouveau à Nasser al-Khelaïfi

La tension est forte entre Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, et John Textor, celui de Lyon, depuis plusieurs mois. L’Américain s’en est encore une fois pris au président parisien.

Ces dernières heures, le compte rendu de la visioconférence entre présidents de Ligue 1 concernant l’appel d’offres des droits télé a été diffusé. On y voit des tensions, notamment entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor ou bien encore Joseph Oughourlian (Lens). Dans une interview accordée à L’Equipe, le président lyonnais n’a pas hésité à de nouveau s’en prendre à son homologue du PSG.

« Je suis choqué que ce comportement ne soit rendu public que maintenant »

« Se faire réprimander par « NAK« , comme n’y connaissant rien, était à la fois comique et contre-productif. La gouvernance de notre ligue doit changer, immédiatement, car chaque club de Ligue 1 devrait être représenté au conseil d’administration. Tous les conflits d’intérêts doivent être divulgués et atténués. Telles sont les règles de la meilleure ligue de football du monde, la Premier League, et il n’y a aucune honte à suivre un bon exemple. Pourquoi aucun président n’a parlé plus tôt du comportement d’Al-Khelaïfi lors de cet appel ? Je ne peux pas le dire. Je suis choqué que ce comportement ne soit rendu public que maintenant. Je suppose qu’il a fallu une catastrophe pour que ça soit révélé, mais cela montre clairement la manière dont notre Ligue est dominée et est en train de se dégrader. Nous avons trop de présidents et trop de dirigeants qui estiment que leur carrière serait meilleure, personnellement, s’ils collaboraient avec « NAK« . Beaucoup ne sont même pas propriétaires, donc ils voient de la valeur dans les postes de direction de la Ligue et les nominations à l’ECA (l’Association européenne des clubs, présidée par Al-Khelaïfi). « NAK » est le banquier qui détient la monnaie des nominations politiques, et il sait comment la dépenser à bon escient. Je pense qu’il a plus d’influence sur certains présidents de club que leurs propriétaires absents. Leur carrière est donc plus sûre avec Nasser, tant qu’ils agissent comme il le souhaite. »

A voir aussi : LFP : Les coulisses d’une réunion explosive !

« Qui leur demande de faire de telles protestations, et pourquoi l’OL les menace-t-il plus que le PSG ? »

John Textor a ensuite été questionné sur la possibilité des présidents de Ligue 1 de s’unir contre Nasser al-Khelaïfi et dénoncer un conflit d’intérêts beIN–PSG. « Il faut que vous demandiez cela à la liste soigneusement cultivée des membres du conseil d’administration. Notre gouvernance leur donne la possibilité de diriger, et ils ont choisi de serrer les rangs autour des volontés d’un homme puissant. Pourquoi le même groupe d’hommes collabore-t-il pour protester match par match contre le modèle économique de l’OL et auprès de la DNCG, alors qu’ils n’ont aucun problème avec les subventions d’État qui alimentent le déséquilibre en faveur du PSG ? Qui leur demande de faire de telles protestations, et pourquoi l’OL les menace-t-il plus que le PSG ? »