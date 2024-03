John Textor s’en prend violemment au PSG

Alors que la Ligue essaye toujours de vendre ses droits TV pour la période 2024-2029, John Textor s’en est pris violemment au PSG et à sa domination du championnat qui réduit l’intérêt des supporters la Ligue 1 selon lui.

Avec onze points d’avance sur son dauphin, Brest, le PSG se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion de France, son douzième de son histoire. Depuis le rachat du club par les Qataris, il a gagné neuf des douze titres de champion de France. Une domination qui est très souvent critiquée, les observateurs ou acteurs de la Ligue 1 estimant que le PSG et ses moyens colossaux dénaturent le championnat de France. C’est le cas de John Textor, propriétaire et président de l’Olympique Lyonnais. Lors un colloque organisé par le journal Financial Times sur le business du football (Financial Times Business of football Summit), l’homme d’affaires américain a sorti la sulfateuse au moment d’évoquer l’attraction de la Ligue 1.

« Les autres clubs sont en concurrence avec un gouvernement »

« Qui va s’intéresser au Championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ? En France, tout le monde se bat pour la deuxième place, c’est la même équipe qui l’emporte chaque année. Les autres clubs sont en concurrence avec un gouvernement, pas avec une entreprise privée, peste John Textor, dans des propos relayés par RMC Sport. Je dis à Nasser al-Khelaïfi en privé et quelques fois en public : « Est-ce que quelqu’un s’amuse ? Pourquoi aimes-tu ça ? » » Le propriétaire de l’OL, qui a pris la tête du club rhodanien depuis un peu plus d’un an, semble avoir repris les codes de son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, qui aimait se plaindre sur le PSG et ses propriétaires qataris assez régulièrement.