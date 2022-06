John Textor tacle déjà le PSG

Nouvel investisseur et actionneur du côté de l’Olympique Lyonnais, John Textor a été intronisé aujourd’hui dans le Rhône. L’Américain a tenu une conférence de presse en compagnie du président Jean-Michel Aulas aujourd’hui. Lors de celle-ci, les détails des opérations pour l’OL ont été déclarés, et les ambitions affichées. Si John Textor a assuré vouloir remporter la Ligue des Champions, il a également parlé de la direction à donner au projet, en faisant le parallèle avec le Paris Saint-Germain : « Je n’aime pas les projets comme le PSG. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu’on y amène du divertissement et de la technologie on va pouvoir gagner plus d’argent qu’avec un investisseur qatari« , a-t-il déclaré en conférence de presse, des propos relayés par RMC Sport.