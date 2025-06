Jordi Alba : « Le PSG joue le meilleur football d’Europe »

La rencontre entre le PSG et l’Inter Miami en Coupe du monde des clubs permettra à Luis Enrique de retrouver plusieurs de ses anciens joueurs du FC Barcelone.

En terminant premier de sa poule dans cette Coupe du monde des clubs, le PSG va retrouver Lionel Messi en huitième de finale de la compétition ce dimanche (18h en France sur DAZN). Cette rencontre face à l’Inter Miami sera aussi l’occasion pour le coach Luis Enrique de retrouver plusieurs de ses anciens joueurs du FC Barcelone comme Javier Mascherano (coach de l’Inter Miami), Jordi Alba, Sergio Busquet, Luis Suarez et Lionel Messi.

« Luis Enrique est le meilleur »

Interrogé après le match nul face à Palmeiras (2-2), le latéral gauche de l’Inter Miami, Jordi Alba, s’est montré très élogieux envers son ancien coach du FC Barcelone (2014-2017) et ex-sélectionneur en Espagne (2019-2022) : « Il est le meilleur, non seulement en tant qu’entraîneur mais aussi en tant que gestion de groupe. C’est un phénomène, j’ai hâte de le voir. Tout comme Rafael Pol, Joaquin Valdes (ses adjoints), tout son staff et tous les joueurs qui ont joué à Barcelone. »

Le joueur de 36 ans en a également profité pour complimenter le PSG. « C’est le football, ça dure 90 minutes ou plus. Pourquoi ne pas rêver ? Pour moi, les Parisiens jouent le meilleur football d’Europe et bien sûr, ce sera un match très difficile mais nous allons nous battre. Nous connaissons la qualité de tous leurs joueurs. Ils sont phénoménaux. Ils sont très polyvalents, avec de très bons joueurs de profondeur, des gars au milieu qui ont le ballon. Par-dessus tout, ils sont les plus complets. »