Jorge Jesus annonce la titularisation de João Neves contre la Norvège

Le Portugal va retrouver les terrains demain soir avec le déplacement en Norvège. Un match qu’au moins un joueur du PSG va commencer, João Neves.

Après sa victoire contre le pays de Galles jeudi soir (1-0), le Portugal va retrouver les terrains demain soir (20h45) avec le déplacement en Norvège dans le cadre de la deuxième journée de phase de groupes de la Ligue des nations. Pour ce rassemblement, Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur portugais, a décidé de convoquer trois joueurs du PSG, Nuno Mendes, Vitinha et João Neves. Contre les Gallois, les deux premiers étaient titulaires alors que le dernier est entré en jeu en toute fin de match. Contre les Norvégiens, le numéro 87 du PSG sera titulaire, comme l’a indiqué Jorge Jesus en conférence de presse.

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« Il est arrivé avec un petit souci du PSG »

« Cristiano titulaire ? Il n’a pas l’âge de João Neves, l’entraînement de ce soir va nous donner des indications et après j’aurai une discussion avec lui. João Neves ? Il est arrivé avec un petit souci du PSG, j’ai discuté avec lui avant le pays de Galles et il a fait une IRM. Je lui ai dit : « Tu ne joueras pas ce match, mais je t’aligne contre la Norvège« , lance le sélectionneur portugais devant les journalistes dans des propos relayés par L’Equipe. Pour ce choc contre les Norvégiens, les trois joueurs du PSG pourraient donc être titulaires. Nuno Mendes et Vitinha ayant été les meilleurs joueurs lors de la victoire contre le pays de Galles.





