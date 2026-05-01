Jorge Mendes chercherait une porte de sortie pour Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos doit se contenter d’un rôle de supersub au PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, il pourrait quitter le club de la capitale cet été. Son agent lui chercherait une porte de sortie.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l’attaque du PSG. L’international portugais est un super remplaçant, qui réalise des prouesses quand il sort du banc. Mais quand Luis Enrique décide de le titulariser, il déçoit très souvent. À 24 ans, et même s’il se sent bien à Paris, il pourrait envisager un départ cet été afin de trouver un projet dans lequel il pourrait jouer plus.

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Des clubs italiens intéressés

Invité d’un podcast de Tutto Mercato Web, Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialiste du mercato, a expliqué que Jorge Mendes, l’agent du numéro 9 du PSG, s’activerait pour lui trouver un nouveau club pour l’été prochain. « Je vois un Gonçalo Ramos au PSG qui n’est même pas entré en jeu l’autre soir et qui n’a pas grand-chose à voir avec la philosophie et la tactique de Luis Enrique. C’est vrai que lorsque Gonçalo Ramos entre en jeu lors de certains matchs, il a été décisif pour remporter, par exemple, la Supercoupe d’Europe, mais Gonçalo Ramos pourrait être sur le départ. Son agent, Jorge Mendes, s’active pour trouver d’autres solutions où son client pourrait peut-être être titulaire la saison prochaine et il en discute avec des clubs italiens et d’ailleurs. » Pour rappel, l’ancien du Benfica a été placé dans le viseur de l’Atlético de Madrid ou bien encore de la Juventus Turin ces dernières semaines.