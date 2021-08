Jorge Messi, agent et père de Lionel, se rend ce samedi à Paris où demain il conclura l’accord avec le PSG, un contrat de deux saisons avec une troisième optionnelle. L’intention du club parisien est de présenter l’Argentin mardi prochain. C’est ce que rapporte ce matin lemédia sportif catalan, le Mundo Deportivo. On entend parler d’un salaire annuel de 40 millions net et d’une prime de 30 millions d’euros. L’histoire est en marche. Le PSG se construit la plus belle des équipes. Et il transfère les anciens capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone sans indemnités à verser à ces clubs. Comme pour Neymar, la Tour Eiffel pourrait célébrer mardi à sa façon la signature de Lionel Messi, affirme t-on en Espagne.